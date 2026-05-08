Почему сыр поднимает настроение

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о продукте, способном поднять настроение за счет своих свойств.

«Сыр – источник молочных жиров, полноценного по аминокислотному составу белка, кальция в хорошо усвояемой форме, фосфора, витаминов А, В2 и В. Белок, который содержится в сыре, хорошо усваивается, содержит незаменимые аминокислоты – лизин, метионин, триптофан. Триптофан является предшественником серотонина – нейромедиатора, который положительно влияет на эмоциональный фон», – пояснила она РИА Новости.

Диетолог подчеркнула, что сыр стоит употреблять в небольших количествах из-за содержания в нем соли и насыщенных жиров.

