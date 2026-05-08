Врач назвала продукты для поддержания здоровья репродуктивных органов

Для полноценной работы репродуктивных органов как женщин, так и мужчин, прежде всего важно избегать строгих диет с резкими ограничениями, рассказала врач-эндокринолог Медскан Hadassah Светлана Шокур. Комментарий она дала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Врач объяснила, что на здоровье репродуктивных органов плохо сказывается исключение жиров животного происхождения, содержащих холестерин, который является строительным материалом для половых гормонов. Также она посоветовала не избегать красного мяса — одного из самых важных источников гемового железа, для профилактики анемии, что часто встречается у современных женщин.

Шокур порекомендовала включать в рацион молочные продукты — доступный источник кальция и белка, важные для созревания яйцеклеток и баланса гормонов. Омега 3 — особенно из жирных сортов рыб, и жирорастворимые витамины Д и Е — растительные масла, орехи, семена нужны для стимуляция выработки тестостерона и продукции сперматозоидов у мужчин. У женщин — для продукции прогестерона, что улучшает качество эндометрия матки и повышает вероятность имплантации эмбриона, также отметила врач.

«Витамин В9 фолиевая кислота — зеленые овощи и зелень — для созревания качественной яйцеклетки и профилактики дефектов нервной системы плода во время закладки органов. Цинк и селен — синергическая пара микроэлементов (содержится в орехах, морепродуктах, субпродуктах, семенах, бобовых и крупах) для повышения иммунитета, выработки тестостерона и повышения качества спермы, защиты организма от оксидативного стресса», — рассказала Шокур.

Также она отметила, что сезонные фрукты и ягоды, насыщенные витамином С и антиоксидантами, необходимы для предотвращения старения генетического материала половых клеток. При этом курение и спиртное может вызывать у женщин нарушение менструального цикла, повреждать яйцеклетки и вызывать сложности с наступлением беременности, а у мужчин — влиять на потенцию и увеличивать процент дефектных сперматозоидов, добавила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры. Этот овощ, предупредила она, может провоцировать изжогу.