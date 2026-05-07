Как понять, что вашему зрению грозит опасность

Мы привычно списываем дискомфорт глаз на мониторы, кондиционер или недосып. Но иногда боль — это не просьба отдохнуть, а экстренный призыв организма о помощи. Офтальмологи предупреждают: зрительный нерв и клетки сетчатки не восстанавливаются. Разбираем признаки, при которых промедление может стоить зрения.

1. Резкая боль с потерей четкости и радужными кругами

Если картинка «поплыла» за минуты, а вокруг ламп появились цветные ореолы, то это классический сценарий приступа закрытоугольной глаукомы. В этот момент внутриглазное давление взлетает до 40-60 мм рт. ст. при норме 10-21. Если экстренного не снизить ВГД, то разовьется ишемия зрительного нерва. Иногда этот процесс занимает всего 12-24 часа, поэтому нужно срочно обратиться к офтальмологу.

2. Боль, усиливающаяся на свету, с головной болью или тошнотой

Фотофобия редко случается сама по себе. Обычно она сопровождает воспаление сосудистой оболочки (увеит), повреждение роговицы или мигренозный статус. Если к дискомфорту в глазах прибавилась рвота, боль в затылке или судороги мышц шеи, то отличить офтальмологическую причину от неврологической сможет только врач. И лучше побыстрее посетить обоих.

3. Жжение или резь после травмы или ношения линз

Ткань роговицы не имеет собственных сосудов, но она пронизана тысячами нервных окончаний. Поэтому даже микроссадина может стать «открытыми воротами» для бактерий и причиной воспалительных процессов. При этом пользователи контактных линз находятся в группе риска по инфицированию синегнойной палочкой, которая способна разрушать ткани за 24-48 часов. Первым делом необходимо промыть глаза физраствором, но затем осмотр специалиста обязателен, даже если неприятные симптомы прошли.

4. Глубокая боль за глазом, отдающая в лоб или скулы, с температурой и отеком век

Так проявляется орбитальный целлюлит или осложненный синусит. Инфекция из лобных или гайморовых пазух пробивается через тонкую костную перегородку и уходит в ткани глазницы. Без внутривенных антибиотиков процесс угрожает не только зрению, но и мозговым оболочкам. Во избежание серьезных последствий в первые же сутки лихорадки стоит сделать МРТ или КТ.

5. Тупая ноющая боль, не проходящая неделями, с «мушками», вспышками или серой завесой

Такие симптомы могут сопровождать отслойку сетчатки или задний увеит. Сама сетчатка не болит, но ее натяжение или воспаление стекловидного тела дают стойкий дискомфорт. Чем раньше врачи смогут зафиксировать разрыв, тем выше шанс обойтись лазерной коагуляцией вместо более сложной витрэктомии. В такой ситуации каждый день на счету.

6. Боль при движении глазных яблок, особенно при взгляде вверх или в сторону

Классический маркер неврита зрительного нерва — воспалительного заболевания, которое может привести к потере зрения. Воспаленная оболочка нерва при сокращении мышц во время движения глазного яблока раздражается, что и вызывает неприятные ощущения. Пациенты их описывают как «удар током» или давление изнутри. Но чем раньше вы обратитесь к врачу, сделаете МРТ и проведете терапию, тем выше шанс на благоприятный прогноз.

Зрение современного человека изо дня в день подвергается сверхнагрузке: с утра до вечера нас окружают экраны телефонов, ноутбуков и телевизоров. Поэтому, чтобы не доводить до крайностей, не пренебрегайте профилактикой: делайте гимнастику для глаз, отрывайтесь от компьютера или телефона на перерыв хотя бы раз в час, при необходимости увлажняйте глаза специальными каплями, которые может посоветовать офтальмолог.