Почему спортивный массаж стал техобслуживанием организма

Массажист Гребень: спортивный массаж работает над конкретной проблемой
Интенсивные нагрузки, будь то тренажерный зал или любительская футбольная лига — это всегда микротравмы, перенапряжение мышц и риск хронической усталости, которые лечатся спортивным массажем. Об этом «Газете.Ru» массажист-реабилитолог, основательница студии спортивного восстановления «ТуМачь» Валерия Гребень.
«Главное отличие спортивного массажа от классического — цель. Классический массаж лечит спину, снимает стресс или просто балует тело прикосновениями. Спортивный же решает конкретные задачи атлета: снять отек после забега, улучшить эластичность мышц перед стартом или разбить спайки после травмы», — объяснила эксперт.
Она также отметила, как различается техника массажа.
«Спортивный массажист работает глубже, агрессивнее и часто болезненнее. В его арсенале не только поглаживания, но и выжимания, разминания и даже ударные техники. Если в классическом массаже скорость медленная, то в спортивном — быстрая, ритмичная, чтобы «разогнать» кровь. Многие ошибочно полагают, что спортивный массаж — удел профессиональных атлетов. На самом деле регулярная «профилактика» необходима всем, кто испытывает физические нагрузки», — добавила реабилитолог.
Гребень высказалась, что даже если вы просто ходите в фитнес-центр и работаете с весом, массаж усилит эффект от тренировок.
«Если вы в выходные играете в футбол, бегаете в парке или идете на кроссфит, спортивный массаж поможет быстрее восстановиться и избежать хронического переутомления. Это как обязательное техобслуживание для мотора — спортсменам без него никак, даже любителям», — подчеркнула специалист.
По ее мнению, чтобы подобрать правильную технику массажа, нужно понять, с какой целью вы на него ходите.
«Обычный массаж — это удовольствие и релакс, он нужен, чтобы побаловать тело и снять напряжение. Спортивный массаж — это эффективный инструмент для восстановления и достижения конкретных целей. Выбирайте вид массажа исходя из задач: если хотите снять стресс после рабочей недели — добро пожаловать на классику. Если ваша цель — быстрее восстановиться после тренировки, подготовиться к соревнованиям или вернуть мышцам эластичность после травмы — без спортивного массажа не обойтись», — резюмировала Валерия Гребень.