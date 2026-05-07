Почему спортивный массаж стал техобслуживанием организма

Интенсивные нагрузки, будь то тренажерный зал или любительская футбольная лига — это всегда микротравмы, перенапряжение мышц и риск хронической усталости, которые лечатся спортивным массажем. Об этом «Газете.Ru» массажист-реабилитолог, основательница студии спортивного восстановления «ТуМачь» Валерия Гребень.

«Главное отличие спортивного массажа от классического — цель. Классический массаж лечит спину, снимает стресс или просто балует тело прикосновениями. Спортивный же решает конкретные задачи атлета: снять отек после забега, улучшить эластичность мышц перед стартом или разбить спайки после травмы», — объяснила эксперт.

Она также отметила, как различается техника массажа.

«Спортивный массажист работает глубже, агрессивнее и часто болезненнее. В его арсенале не только поглаживания, но и выжимания, разминания и даже ударные техники. Если в классическом массаже скорость медленная, то в спортивном — быстрая, ритмичная, чтобы «разогнать» кровь. Многие ошибочно полагают, что спортивный массаж — удел профессиональных атлетов. На самом деле регулярная «профилактика» необходима всем, кто испытывает физические нагрузки», — добавила реабилитолог.

Гребень высказалась, что даже если вы просто ходите в фитнес-центр и работаете с весом, массаж усилит эффект от тренировок.

«Если вы в выходные играете в футбол, бегаете в парке или идете на кроссфит, спортивный массаж поможет быстрее восстановиться и избежать хронического переутомления. Это как обязательное техобслуживание для мотора — спортсменам без него никак, даже любителям», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, чтобы подобрать правильную технику массажа, нужно понять, с какой целью вы на него ходите.