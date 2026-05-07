Кардиолог назвал лучшие продукты для здоровья сосудов

Лечение артериальной гипертензии требует системного подхода, выходящего за рамки только приема медикаментов.

«Соблюдение правил здорового питания является базой для поддержания хорошего самочувствия и регуляции цифр давления. Питание при гипертензии должно базироваться на принципах диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), акцентированной на высоком содержании калия, магния и кальция. К таким продуктам относится листовая зелень, свекла, нежирные молочные продукты (греческий йогурт, творог). Тыквенные семечки и грецкие орехи содержат большое количество L-аргинина, необходимого для выработки оксида азота – основного вещества, оказывающего расширяющее действие на сосуды. Омега-3-кислоты из жирной морской рыбой, потребляемой дважды в неделю, позволяет снижают системное воспаление и поддерживать эластичность артерий», - рассказала «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Коробейникова.

Важно помнить, что только регулярное употребление этих продуктов способно в долгосрочной перспективе оказать влияние на уровень артериального давления, добавила врач.

Напомним, при повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не при скачках.

