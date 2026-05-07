Тренер развеял миф о пользе бани при похудении

После бани и сауны можно наблюдать небольшое снижение веса из-за «ухода» воды и соли, однако с ближайшим приемом пищи все вернется обратно. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева, отметив, что баня помогает восстановить мышцы, но не сжигает жир.

«Баня и сауна снижают цифру на весах сразу после захода, и этим часто обманываются. Вместе с потом уходят вода и соли, тело пытается охладиться, отсюда минус полкило, килограмм, иногда больше. Жир так не топится. Картина выглядит максимально буднично: до сауны человек весил 82 килограмма, после двух или трех заходов 81,2, выпил литр воды, поел и снова 81,8-82. Никакого сожженного жира тут нет, ушла жидкость и вернулась обратно с едой и водой. Жир уходит при другом сценарии: за неделю в питании калорий меньше, чем тратится за день, плюс силовые тренировки, ходьба восемь или десять тысяч шагов и нормальный сон. Без этого никакая жара тело худеть не заставит. Баня в такой системе работает как инструмент восстановления после тяжелой недели тренировок: расслабляет мышцы, снимает усталость, помогает спать глубже, и через это косвенно поддерживает режим. Самостоятельным жиросжигателем сауна не является», — сказала она.

Мальцева посоветовала желающим сбросить вес ходить в сауну один-два раза в неделю по два-три захода длительностью до 12 минут.