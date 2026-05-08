Как пережить аномальную майскую жару без вреда для здоровья

Май 2026 года принёс в Москву, на Урал и в Новосибирск температуру на 10 градусов выше нормы — столбики термометров приблизились к 30-градусной отметке. Врач-кардиолог Сергей Васильев в беседе с URA.RU объяснил, чем опасен столь резкий переход от прохлады к пеклу.

По его словам, внезапное расширение сосудов после длительного спазма может спровоцировать нарушения сердечного ритма, ишемию и скачки давления. В группе риска — пациенты с гипертонией, аритмией, перенёсшие инфаркты или инсульты, а также люди с бронхолёгочными и нервными патологиями.

«Сосуды при прохладной погоде спазмированы, объём циркулирующей жидкости уменьшен. При резком скачке температуры возникают нарушения ритма, слабость, головокружение», — предупредил специалист.

В жару он советует носить светлую одежду и головной убор, пить минеральную воду, увлажнять кожу влажным платком и не злоупотреблять кофе, крепким чаем и алкоголем. Кондиционер, по мнению врача, может стать источником простуд и инфекций. При перегреве — смачивать ткань прохладной водой, но ни в коем случае не обливаться ледяной водой, чтобы избежать резкого спазма сосудов.

