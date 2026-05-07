Что нужно знать жителю мегаполиса перед походом в горы

Городским жителям стоит с осторожностью отнестись к высокогорным подъемам. Почему это так и как правильно подготовиться к восхождению, объяснила врач-терапевт Оксана Серебрякова в интервью Life.ru.

Наш организм адаптирован к жизни на уровне моря. При быстром наборе высоты организм сталкивается сразу с двойным ударом. Во-первых, организм не успевает перестроить дыхание и увеличить выработку эритроцитов - клеток, переносящих кислород. Во-вторых, на высоте велик риск обострения хронических заболеваний, о которых человек мог раньше и не знать: гипертония, вегетососудистая дистония, проблемы с легкими. Кроме того, туристы часто переоценивают свои возможности и в погоне за красивыми фото игнорируют первые сигналы организма.

Последствия могут быть разными. От легкой формы острой горной болезни (головная боль, тошнота, слабость) до угрожающих жизни состояний: гипоксии (кислородного голодания тканей) и высотного отека легких или мозга.

Чтобы подготовиться к походу в горы, рекомендуются аэробные тренировки (бег, велосипед, плавание), дыхательные практики (диафрагмальное дыхание, упражнения на увеличение жизненной емкости легких), интервальная гипоксическая тренировка (специальные аппараты или маски, имитирующие гипоксию, но их применение требует контроля врача).

За 2-3 недели до похода необходимо нормализовать сон, отказаться от алкоголя. Для поддержки нервной системы можно принимать поливитамины с магнием и витаминами группы В.

"Не стремитесь за один день набрать более 300-500 метров высоты ночевки после отметки 2500 м, - предупреждает врач Оксана Серебрякова. - Если появились головная боль, тошнота, необычная усталость - остановитесь, отдохните, не идите дальше, пока симптомы не пройдут. Если за 12-24 часа легче не стало - спускайтесь. Горы никуда не денутся, а здоровье - одно".

В аптечке у туриста обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие (ибупрофен или парацетамол) - от головной боли, при первом симптоме горной болезни. Ацетазоламид (Диакарб) используется для профилактики и лечения легких форм высотной болезни, но только по назначению врача (имеет противопоказания). Регидрон или аналоги - для профилактики обезвоживания. Антигистаминные (цетиризин, лоратадин) - на случай аллергической реакции на непривычные растения или укусы насекомых. Солнцезащитный крем SPF 50+ и гигиеническая помада с УФ-фильтром: ультрафиолет в горах намного агрессивнее. Пульсоксиметр (компактный) - прибор для измерения насыщения крови кислородом (на высоте 3000 м норма - 85-90%, если показатель ниже 80%, нужно срочно спускаться). Для лечения отека мозга и легких используются дексаметазон и нифедипин, но только по показаниям гидов с медицинским образованием. Самолечение этими препаратами опасно.

