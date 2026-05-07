Что не так с «диетической» газировкой без сахара

Напитки без сахара давно продаются как «здоровая» альтернатива обычным, и тут начинается путаница: одни уверены, что они безопасны, вот просто как вода с пузырьками. Другие считают чуть ли не главной причиной диабета. Реальность сложнее, так что стоит разобраться в нюансах.

Некоторые исследования действительно связывают регулярное употребление диетической газировки с повышенным риском ожирения, метаболического синдрома и диабета 2 типа, хотя вопрос причинно-следственной связи до сих пор обсуждается. Нутрициолог Елена Мухина подсветила важные аспекты.

Почему обычная сладкая газировка — это проблема сама по себе

С классической газировкой все довольно понятно: большое количество быстроусвояемого сахара вызывает резкий подъем глюкозы в крови.

«В ответ поджелудочная железа выбрасывает инсулин — гормон, который помогает клеткам забрать эту глюкозу — и постепенно формируется инсулинорезистентность. Проблема в том, что сладкая газировка практически не насыщает, человек получает огромное количество сахара, но мозг не воспринимает это как полноценную еду. Поэтому калории легко превышают нормальную потребность организма — и последствия вполне очевидны», — говорит эксперт.

Что не так с газировкой без сахара

В напитках zero и light вместо сахара используют подсластители — аспартам, сукралозу, ацесульфам калия и другие, они дают сладкий вкус почти без калорий. И вот здесь начинается самое спорное: часть ученых считает, что проблема может быть не только в самих подсластителях — дело в том, что люди с лишним весом и высоким риском диабета изначально чаще переходят на «диетические» напитки.

Возникает так называемый цефалический инсулиновый ответ — реакция организма на сам вкус сладкого еще до того, как сахар реально попадет в кровь. Когда человек пьет газировку с подсластителями, рецепторы языка считывают сладкий вкус и отправляют сигнал мозгу: «Сейчас поступит глюкоза». В ответ поджелудочная железа может заранее выбрасывать небольшое количество инсулина.

«Но проблема в том, что реального сахара в напитке нет. Организм готовился перерабатывать глюкозу, а перерабатывать особенно нечего. У части людей это может сопровождаться более резким чувством голода, спадом энергии и тягой к быстрой калорийной еде — сладкому, мучному, жирному. В итоге человек нередко съедает заметно больше, чем если бы вообще ничего не пил», — объясняет врач.

Кроме того, сахарозаменители не лучшим образом влияют на микробиоту кишечника — а это значит, иммунитет падает, а вот уровень воспалений в организме, наоборот, повышается.

Как может развиваться инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность не возникает за одну неделю и не появляется от одной банки газировки, это постепенный процесс. Постоянный избыток калорий, лишний вес (особенно в области живота), малоподвижность, хронический стресс, плохой сон и регулярные скачки сахара перегружают системы организма.

Клетки начинают хуже реагировать на инсулин, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать его все больше, а уровень глюкозы постепенно выходит из-под контроля. На этом фоне растет риск диабета 2 типа, проблем с сосудами и накопления жира в печени. Нелишне помнить, что инсулинорезистентность развивается не из-за газировки самой по себе, а из-за общего образа жизни, стресса и малоподвижности. И именно это влияет на здоровье гораздо сильнее, чем спор о том, какие напитки хуже или лучше.

Что делать на практике

Самый нейтральный вариант для организма все еще вода. А газировку — и обычную, и без сахара — лучше воспринимать как редкий продукт, а не ежедневный фон жизни. Сладкие напитки напрямую связаны с перегрузкой обмена веществ, а диетические версии остаются спорной зоной, где вопросов пока больше, чем окончательных ответов.