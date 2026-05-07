Гериатр рассказал, как дожить до 120 лет

Главный внештатный гериатр саратовского Минздрава Лариса Тюльтяева заявила, что у человеческого организма довольно большой запас прочности, поэтому прожить до 120 лет вполне реально. Оказалось, что дело не только в еде.

По словам эксперта, долгожители по миру распределены неравномерно. Есть так называемые голубые зоны – территории, где людей преклонного возраста особенно много. При этом всех долгожителей, как отметила специалист, объединяет несколько важных факторов. На первое место она поставила наличие жизненной цели, сообщает телеканал "Саратов 24".

Если есть цель или несколько, у человека больше шансов прожить долго, – подчеркнула гериатр.

Не менее важным Тюльтяева назвала отсутствие социальной изоляции. У людей, которые живут в одиночестве, вероятность дожить до 120 лет существенно ниже.

Также на протяжении всей жизни важно постоянно учиться для профилактики деменции. И начинать это нужно еще с детства. Доказано: чем выше уровень образования, тем ниже риск столкнуться с деменцией в пожилом возрасте.

Если говорить о физическом состоянии, важно держать вес в норме. В среднем люди с ожирением живут на 7–8 лет меньше. Однако чрезмерная худоба тоже не идет на пользу, поскольку повышает риск остеопороза и потери мышечной массы. Специалист советует хотя бы по 30 минут в день ходить быстрым шагом. Кроме того, в рационе должно быть достаточно белка и растительной пищи, а овощей и фруктов ежедневно нужно съедать не меньше 400 граммов.

Еще один фактор, который вредит здоровью, – недостаток жидкости. С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому люди начинают пить меньше воды, хотя организму требуется около 30 мл на килограмм массы тела.

Вредные привычки, по словам медика, тоже серьезно уменьшают продолжительность жизни. Например, курение может отнять около восьми лет. А вот польза красного вина, как отметила Тюльтяева, сильно переоценена.

Тем, кто решил всерьез заняться своим долголетием, Лариса Тюльтяева советует начать с пересмотра привычек. Сначала – убрать вредные. Затем обратить внимание на питание и достаточное потребление жидкости. Также специалист призвала россиян не увлекаться лекарствами и БАДами.