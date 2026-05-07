Врач дал шесть советов для снижения риска инфаркта на 85 процентов

Соблюдение шести простых правил поможет снизить риск инфаркта миокарда на 70-85 процентов, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог клиник «Атлас» Зухра Салпагарова. Советы по защите здоровья сердца она дала в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, врач призвала не менее 150 минут в неделю заниматься физической активностью. По ее словам, достаточно ходить торопливым шагом по улице. Во вторых, Салпагарова посоветовала контролировать обхват талии. Кардиолог объяснила: чтобы снизить риск инфаркта, нужно, чтобы он составлял не более 94 сантиметров у мужчин и не более 80 сантиметров у женщин.

Третий совет врача — полноценно высыпаться. Она отметила, что продолжительность здорового сна должна составлять порядка семи-восьми часов. Если же человек спит меньше шести часов, риск развития инфаркта увеличивается на 40 процентов.

Чтобы защититься от сердечно-сосудистых заболеваний, Салпагарова также порекомендовала научиться управлять стрессом.

«Хронический стресс повышает артериальное давление и уровень воспаления, а это факторы, увеличивающие риск сердечного приступа; справиться со стрессом помогает контроль режима труда и отдыха», — добавила врач.

Помимо этого, кардиолог призвала регулярно проходить чекапы и отказаться от курения. Доктор уточнила, что здоровью сердца вредят не только обычные, но и электронные сигареты.

«В так называемую "формулу молодости" сердца не входит ничего нового и инновационного: регулярная активность, контроль обхвата талии, полноценный сон, управление стрессом, отказ от курения и ежегодные чекапы. Это простые и всем известные правила, которые может себе позволить каждый», — добавила Салпагарова.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов предупредил, что сохраняющаяся долгое время сухость во рту — это не признак жажды или стресса. Подобная проблема может быть симптомом диабета.