Биолог назвал продукты для поднятия настроения

Употребление некоторых продуктов может способствовать повышению уровня серотонина — так называемого гормона счастья. Об этом NEWS.ru заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

© Чемпионат.com

«Весенние обострения у чувствительных людей часто связаны с изменением светового дня, что влияет на выработку мелатонина и серотонина. За счёт физических нагрузок и употребления в пищу продуктов, богатых триптофаном, таких как овёс, бананы, индейка, можно повысить уровень гормона счастья», — поделилась эксперт.

Она рекомендует включать в рацион омега-3 жирные кислоты (рыба, льняное семя, грецкие орехи), витамины группы B (зелёные листовые овощи, цельнозерновые продукты), а также магний и пробиотики.

При этом эксперт предупредила, что спорт и здоровое питание не всегда могут заменить профессиональную помощь. При стойких симптомах депрессии, тревоге или сильной злобе следует обратиться к психотерапевту или психиатру.