Диетолог рассказал, сколько яблок можно съедать в день

В день лучше съедать одно-два яблока. Такое количество не только позволит получить необходимые микроэлементы и витамины, но и не навредить слизистой желудка, рассказал врач — эндокринолог-диетолог Антон Поляков.

— Одно-два яблока за прием пищи еще никому вреда не наносили. Столько примерно и можно съесть. Вред в данном случае может быть, например, если яблоки плохого качества, если они напитаны нитратами. Такие яблоки, конечно, чем меньше съесть, тем лучше, — добавил эксперт.

По словам врача, фрукт стоит есть с осторожностью тем людям, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Помимо этого, потребление яблок стоит ограничить людям, которые склонны к проявлению аллергических реакций, передает Aif.ru.

