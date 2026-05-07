Почему после 60 лет кишечник работает медленнее

После 60 лет наш организм начинает играть по новым правилам. То, что в 30 пролетало незаметно, теперь может «застрять» на полдня. Появляется странная тяжесть, вздутие, а походы в туалет превращаются в лотерею. И дело тут не в какой-то болезни, а в том, что кишечник просто замедляется, рассказывает автор канала «Академия Вкуса».

С возрастом все происходит чуть ленивее: ферментов вырабатывается меньше, микрофлора редеет, а стенки кишечника двигаются уже не так бодро. Если к этому добавить привычку мало пить, еда буквально «встает», и организм начинает капризничать.

Самое обидное, что мы часто сами подливаем масла в огонь, даже не подозревая об этом. Например, верим, что слабительное решит все проблемы, — а на деле просто подсаживаем кишечник на «допинг». Или налегаем на клетчатку, забывая про воду, и в итоге получаем еще больший метеоризм. Даже безобидный «легкий» ужин из одного кефира или творога может сослужить плохую службу: кишечнику просто не за что зацепиться, чтобы начать работать.

Кто в списке главных «тормозов»?

Манка и белый рис на молоке. В них много крахмала и почти ноль клетчатки. Это вкусно и привычно, но для пищеварения — как бетон. Хотите легкости? Попробуйте чаще выбирать овсянку или гречку.

Кисели и желе. Сладость плюс желатин — не самое удачное комбо, которое делает кишечник вялым. Вместо них лучше заварить компот из сухофруктов или просто съесть горсть ягод с йогуртом.

Сыры (особенно мягкие и плавленые). Из-за высокой плотности и отсутствия волокон они продвигаются по ЖКТ крайне медленно.

Картофельное пюре с маслом. В таком виде картошка усваивается мгновенно, но делает консистенцию внутри слишком плотной. Запеченный картофель в этом плане гораздо дружелюбнее.

Густые супы из бобовых. Если горох или фасоль не доварить, ждите «бури» и брожения, что явно не способствует нормальному очищению.

Хорошая новость в том, что кишечник можно «разбудить» простыми вещами. Ему нужно движение — обычная ходьба или легкий массаж живота творят чудеса, запуская перистальтику. Не забывайте про воду и добавьте в рацион специи: тмин, имбирь, фенхель или куркуму, овощи и несладкие кисломолочные продукты, как советовал «ГлагоL». Они мягко подгоняют пищеварение и убирают лишние газы.

Главное правило простое: не грузите кишечник тем, с чем ему трудно справиться, а помогайте ему работать так, как задумано природой. Обычно хватает всего пары дней правильных привычек, чтобы снова почувствовать ту самую забытую легкость.