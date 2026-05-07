Биохакер рассказал о своих главных принципах питания для здоровья и долголетия

Биохакер Михаил Беляндинов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете» о своих главных принципах питания для здоровья и долголетия. По его словам, основной акцент делается на снижении быстрых углеводов.

«Причина проста: инсулиновые пики. За подъёмом следует спад, потом снова подъём. Эти «качели» делают человека неустойчивым — и физически, и ментально. Мозг постоянно требует ещё. В итоге ты ешь не потому, что голоден, а потому что организм вошёл в цикл», — сказал биохакер.

Беляндинов объяснил, что, когда углеводов меньше, амплитуда снижается. Энергия становится «ровной». Нет постоянного чувства голода и необходимости всё время что-то жевать. Это напрямую влияет на форму, концентрацию и общую эффективность.