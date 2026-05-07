Врач объяснил, почему опасно сочетать кофе и лекарства

Кофе может оказывать негативное влияние на действие некоторых лекарств, а также провоцировать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.

Эксперт объяснила, что даже если в инструкции к лекарству нет запрета на употребление кофе при приеме, безопасность такого сочетания не всегда гарантирована. Напиток может изменить скорость выведения действующих веществ, усилить побочные эффекты или снизить качество лечения.

По словам врача, антибиотики из группы фторхинолонов, в числе которых ципрофлоксацин и норфлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В итоге его концентрация растет, вызывая бессонницу, тревожность и тремор. Такж кофе препятствует полноценному всасыванию тетрациклина в желудке, из-за чего снижается его эффективность.

Терапевт также предупредила о вреде сочетания кофе с гормональными контрацептивами. Эстрогены замедляют метаболизм кофеина, из-за чего он накапливается в организме и провоцирует головные боли, раздражительность и нарушения сна.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила она.

Специалист добавила, что не стоит сочетать кофе с лекарственными средствами, отражающимися на нервной система. Так, ингибиторы моноаминоксидазы в комбинации с кофеином могут стать причиной резкого подъема артериального давления. Помимо этого, кофеин и танины ухудшают всасывание напитка в кишечнике, из-за чего эффективность терапии может снизиться.