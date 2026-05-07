Почему не стоит жарить шашлык под дождем

Если за окном дождливая погода, то от жарки шашлыка лучше либо отказаться, либо жарить мясо там, где на него не попадет дождь, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке Ольга Видякина.

«В дождевой воде содержится много вредных примесей из атмосферы, болезнетворных микроорганизмов, и чем ближе к городу, тем такая вероятность выше. Поэтому по возможности контактировать с дождевой водой не стоит. Кроме того, это не лучшим образом может сказаться на вкусе блюда», — объяснила Видякина.

Могут возникнуть и другие проблемы при приготовлении мяса, например, жир из мяса вытапливается и капает на угли, затем он дымится и окисляется с образованием летучих соединений — ароматических углеводородов, бензапиренов, оседающих на поверхности мяса и являющихся канцерогенами.