Как вести себя в жару, чтобы снизить риск инсульта

Врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская дала советы в беседе с «Чемпионатом», как снизить риск инсульта в жару. Во-первых, она рекомендовала избегать перегрева.

«С 12 до 17 часов — пиковое время жары, особенно опасное для физической активности. Перенесите прогулки и работу на утро или вечер. Если всё же оказались на улице — обязательно головной убор и одежда из светлой, дышащей ткани», — сказала эксперт.

А вот с охлаждением важно быть предельно осторожным. Контрастный душ, кондиционер, прохладная ванна — всё это может помочь, но используйте их с умом. Не бросайтесь под холодную воду сразу после улицы — сосуды не любят резких перепадов температуры.

Кроме того, даже если вы не гипертоник, полезно знать своё обычное давление. Измеряйте его регулярно, особенно при головной боли, слабости, тошноте. Не забывайте про профилактику. Отказ от курения, снижение холестерина, умеренные физические нагрузки и контроль хронических заболеваний снижают риск инсульта в любой сезон — и летом особенно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.