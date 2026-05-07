Как ранние подъемы могут подорвать здоровье

Польза раннего пробуждения связана не с какими-то особенными преимуществами утренних часов, а скорее с тем, что большинство рабочих дней стартует в первой половине дня. А вот людям, которым проще сохранять активность и продуктивность ближе к вечеру, такой график может обернуться постоянным недосыпом и проблемами со здоровьем.

В беседе с Pravda.Ru врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко сообщила, что ранний подъем сам по себе не делает человека здоровее. Его плюс в том, что под утренний ритм устроены работа и общественная жизнь.

– Истинных хронотипов, то есть жаворонков и сов, не так много: примерно от четверти до половины людей обладают именно биологическим хронотипом. Остальные – так называемые голуби, они могут подстроиться под любой режим. Совы с утра обычно просыпаются с трудом, долго раскачиваются и засиживаются вечером, – сказала медик.

Если человек всю неделю недосыпает, а в выходные отсыпается, это называется социальным джетлагом. Такой режим повышает риск проблем с сердцем, набора веса, тревоги и депрессии.

По словам врача, важнее не вставать как можно раньше, а придерживаться регулярного режима сна. За 1–2 часа до сна лучше закончить работу и перейти к спокойным делам.

Людям с поздним хронотипом не стоит специально ставить очень ранние будильники. Им лучше выбирать работу с поздним началом или гибким графиком. А тем, у кого нет выраженного хронотипа, можно просто подобрать удобный режим и не засиживаться допоздна.