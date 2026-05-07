Названы пять простых привычек, которые спасают суставы людей в возрасте

Рацион имеет значение в том числе и для суставов, особенно если говорить о возрасте 50+.

«Еды, которая „разрушает суставы“ напрямую за один день не существует, но есть питание, которое поддерживает воспаление и набор веса, а значит, оно усиливает боль. В первую очередь это сладкие напитки, избыток ультрапереработанных продуктов, жареная пища, рафинированные углеводы, избыток красного и переработанного мяса. Гораздо полезнее противовоспалительный стиль питания, — это овощи, бобовые, цельные злаки, рыба, орехи, оливковое масло», — рассказала «Свободной Прессе» психофизиолог, реабилитолог, психотерапевт Надежда Бабаева.

Очень важно завести полезные ежедневные привычки, которые действительно работают для сохранения суставов.

«Первая — это ходьба и посильные упражнения каждый день, а не только „по выходным“. Вторая — укрепление мышц бедра, ягодиц, спины и корпуса: суставу легче, когда его держат мышцы. Третья — контроль веса. Четвертая — перерывы при долгом сидении: суставы не любят ни перегрузки, ни неподвижности. Пятая — удобная обувь и разумная, а не героическая нагрузка. Именно упражнения, а не покой, признаны основой помощи при остеоартрозе. Главное после 50 не ждать, пока сустав „совсем сотрется“. Суставы лучше сохраняются у тех, кто двигается регулярно, следит за весом, не живет на обезболивающих и не пропускает тревожные симптомы. Возраст важен, но привычки влияют на суставы не меньше», — резюмировала реабилитолог.

