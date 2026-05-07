Развеян популярный миф о пиве и спорте

Пиво после тренировки не помогает восстанавливаться — это популярный миф, заявила тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что телу после нагрузки нужны вода, натрий, электролиты, белок, углеводы и полноценный сон.

«Алкоголь же ухудшает восполнение жидкости, мешает мышечному ремонту и портит качество ночного отдыха. Спортивная физиология давно показывает ухудшение восстановительных процессов в мышцах после выпитого на фоне нагрузки», — добавил специалист.

После потной тренировки с бегом, футболом или тяжелыми приседаниями пиво, по словам нутрициолога, лишь маскирует жажду. Закрывают же потерю воды и солей обычная вода, минералка, электролитный напиток или еда с солью.

Силовая работа ставит мышцам задачу восстановиться, и им нужен белок — мясо, рыба, яйца, творог, греческий йогурт или протеин. Алкоголь в это восстановительное окно, отмечает Брабечан, выступает плохим соседом. Добавляется сон, так как мышцы чинятся преимущественно ночью. Алкоголь может ускорить засыпание, но сам сон становится поверхностным, появляются пробуждения, и утром восстановления заметно меньше.

«Грамотная схема после силовой работы выглядит так: пять минут заминки, 400–600 миллилитров воды маленькими глотками в первые полчаса, через час нормальная еда. Подойдут 200 граммов курицы, индейки или нежирной говядины, столько же риса, гречки, картофеля или макарон из твердых сортов, овощи и обычная соль. Если плотная еда не идет, можно съесть творог 5 процентов с бананом и медом или порцию протеина с йогуртом», — советует нутрициолог.

Он добавил, что после жесткой работы на ноги, кроссфита, бокса или длительного бега жидкости нужно больше: полтора литра воды или минералки за два-три часа небольшими порциями, около 200 граммов белкового продукта, 300 граммов гарнира, соль, теплый бульон или суп.

«Если очень хочется пива, разумнее перенести его на другой день. Безалкогольный вариант мягче, но восстановительным напитком он тоже не становится. Сначала вода, еда с белком и сон, а пиво остается приятным напитком, но заменить воду, белок и нормальную еду оно не может», —заключил Брабечан.

