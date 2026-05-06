Биолог объяснил, почему опасно пить воду из-под крана

Неочищенная водопроводная вода может содержать тяжелые металлы, токсины и патогены, которые вызывают острые кишечные инфекции и системные заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Через воду из-под крана возможно химическое загрязнение. Коррозия труб вымывает ржавчину и токсичные соединения прямо в стакан. В воде могут содержаться избыточные хлор, фтор, нитраты и тяжелые металлы (свинец, медь, кадмий). Хлор — сильный окислитель, образующий канцерогенные побочные продукты (тригалометаны). Тяжелые металлы обладают кумулятивным эффектом и нейротоксичностью. Медь, свинец накапливаются в организме и поражают нервную систему. Свинец — мощный нейротоксин, критически опасный для развития мозга у детей. Избыток солей жесткости способствует образованию камней в почках», — пояснила Лялина.

По ее словам, основная опасность такой воды — микробиологическая. Старые трубы способствуют росту бактерий и вирусов.