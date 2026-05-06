В России предложили проект ранней профилактики болезней сердца

Сотрудники Волгоградского государственного медуниверситета разработали программу метаболического здоровья населения. Она направлена на создание региональной системы раннего выявления нарушений обмена веществ и состояния сосудов.

© Российская Газета

«Основными площадками ее внедрения станут кабинеты и центры здоровья в медицинских организациях, а также детские поликлиники. Реализация программы подразумевает комплексный подход. Ее результатом должны стать не только база данных и научные публикации, но и создание инструмента для практического здравоохранения Волгоградской области. Это позволит повысить адресность профилактики, снизить долю позднего выявления сердечно-сосудистых рисков и предотвратить развитие сложных заболеваний. Решение соответствующих задач входит в число приоритетных направлений деятельности исполнительной и законодательной власти по развитию региональной сферы здравоохранения», — говорит ректор вуза Владимир Шкарин.

Проект, основанный на анализе данных осмотров, инструментальных исследований и измерений, уже представили в областной думе. По данным пресс-службы регионального парламента, предлагается охватить три возрастные группы: детей до 12 лет, молодых людей от 18 до 25 лет и взрослых от 30 до 45 лет. Для каждой из них разработаны свои методики мониторинга здоровья. У несовершеннолетних особое внимание обратят на сосуды, у молодежи постараются обнаружить первые метаболические нарушения, для людей среднего возраста важна оценка более серьезных угроз. Уникальность заключается в объединении наследственных, перинатальных и клинических факторов в единую систему оценки. Алгоритмы осмотров и диспансеризации готовы. Применяется принцип светофора. Если у пациента все нормально, его карточка будет в зеленой зоне. Если требуется дополнительное обследование, она подсвечивается желтым. А красный цвет свидетельствует о незамедлительной врачебной помощи.

В итоге создадут специальный индекс метаболического здоровья для жителей Волгоградской области. Утверждается, что нагрузка на врача вырастет незначительно. Все данные интегрируют в региональную медицинскую информационную систему. То есть риски будут выявляться автоматически, пациенты станут получать рекомендации, как защитить себя. А комитет здравоохранения сможет отслеживать статистические данные и отчеты.

Реализовать инициативу планируется до 2030 года. Если она докажет свою эффективность, ее будут продвигать в другие регионы.