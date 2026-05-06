От гастрита до геморроя: россиян предупредили об опасности майских

Злоупотребление жареным мясом в майские праздники грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог «ГУТА КЛИНИК» Эльвира Комкова. О тяжелых последствиях переедания она рассказала любителям шашлыков в разговоре с «Лентой.ру».

© РИА Новости

«Во время майских праздников и в течение недели после них врачи регистрируют большое число обострений хронического гастрита, дуоденита, холецистита, панкреатита, а также пищевых отравлений, язвенной и рефлюксной болезни. Нередки также случаи геморроя, анальных трещин, воспаления стенок кишечника», — предостерегла Комкова.

Врач объяснила, что главной причиной серьезных проблем со здоровьем становится резкое изменение привычного рациона на праздничный, с обилием жирной, острой и белковой пищи. По ее словам, шашлык, особенно в больших количествах и с жирными соусами, требует много пищеварительных ферментов, что заставляет поджелудочную железу и желчный пузырь перенапрягаться.

Также, как отметила доктор, на природе люди часто забывают о необходимости мыть руки и овощи, а также о правилах хранения готовых салатов и шашлыка, что увеличивает риск пищевых отравлений. Кроме того, по ее словам, большинство майских застолий сопровождаются употреблением алкоголя, в основном пива или шампанского. Такие напитки раздражают слизистую желудка и кишечника, нарушая работу поджелудочной железы и печени.

Ранее гастроэнтеролог Мария Петраченкова раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком. Она посоветовала жарить на мангале нежирные сорта мяса: куриную грудку, индейку, телятину, нежирную свиную вырезку, — или рыбу, морепродукты, овощи и грибы.