Как снизить риск проблем с сердцем при сидячей работе

Кардиолог Сергей Васильев дал совет в рубрике «Теперь вы знаете», как снизить риск возникновения проблем с сердцем при сидячей работе. Он рекомендовал хотя бы иногда прерываться, чтобы сделать разминку.

© Чемпионат.com

«Даже если рабочий день проходит в офисе за столом и приходится долго сидеть, полезно делать короткие перерывы каждый час. Несколько минут движения — возможность встать, пройтись, дойти до соседнего кабинета, разложить документы или просто немного размяться — помогают улучшить кровообращение и снизить нагрузку на организм», — сказал врач.

Ещё один хороший способ — утренняя зарядка. Именно в ранние часы мышцы, сердце и сосуды особенно восприимчивы к физической активности. Лёгкие кардионагрузки после пробуждения помогают улучшить кровообращение, справиться с проявлениями гипоксии и привести организм в тонус на весь день.