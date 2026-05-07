Как заставить тело молодеть даже в 80 лет

Врач Тен объяснила, как узнать свой биологический возраст и замедлить старение.

Цифры в паспорте – ещё не вся правда: организм может быть как "старше", так и "моложе" вашего фактического возраста. Сегодня врачи умеют оценивать реальную степень износа тела по анализам крови и ДНК. И что особенно важно – этот процесс можно притормозить даже в 80 лет.

Руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен в разговоре с "Радио 1" пояснила, что хронологический возраст – это просто число прожитых лет. А биологический возраст показывает, в каком состоянии на самом деле находятся органы и клетки, то есть насколько организм изношен.

По ее словам, наиболее точным способом сейчас считаются эпигенетические часы – специалисты изучают метилирование ДНК. Есть и более доступные варианты: тесты по крови или слюне. Определяя биологический возраст, можно понять, дают ли результат попытки оздоровить и "омолодить" организм. Это хороший показатель того, насколько эффективно работает здоровый образ жизни, отметила врач.

Как подчеркнула специалист, заняться восстановлением организма через изменение привычек никогда не поздно.

– Мышечную массу можно нарастить даже в 80 лет – тренировки с отягощением за три‑четыре месяца увеличивают силу на 50–100%. Когнитивные функции тоже тренируются. Выучить новый язык в 70 лет – реально, – заявила эксперт.

Как отметила Тен, биологический возраст – это не приговор. Даже если бросить курить в 60, уже через год заметно снижается риск инфаркта и инсульта.