Названы частые ошибки при приеме БАДов

Дублирование витаминов — одна из частых ошибок при приеме БАДов. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская.

«Один и тот же элемент может поступать из нескольких источников одновременно. Например, когда витамин D принимается отдельно и одновременно присутствует в поливитаминном комплексе. В результате суммарная дозировка превышает норму, что особенно критично для жирорастворимых витаминов, поскольку они способны накапливаться в организме», — заявила эксперт.

Еще одна распространенная ошибка, по словам Жигульской, — прием без диагностики.

«Допустим, в сети человеку попалась информация о том, что темные круги под глазами могут стать следствием нехватки витамина C, железа или цинка, и он начал принимать соответствующие БАДы. Однако в реальности корень проблемы будет в неправильном питании, наследственной предрасположенности или даже неправильно подобранной декоративной косметике. В итоге человек либо не получит эффекта, либо столкнется с перекосом, особенно если речь идет о длительном приеме добавок», — объяснила врач.

К ошибочным сценариям она также отнесла некорректное сочетание добавок.

«Некоторые вещества конкурируют за усвоение или нейтрализуют эффекты друг друга, но при самостоятельном составлении схем это обычно не учитывается. В результате человек принимает несколько добавок, но не видит результата и делает вывод, что они не работают. Кроме того, часто игнорируется форма вещества. Один и тот же элемент может иметь разную биодоступность, но выбор чаще всего делается по принципу популярности БАДа или стоимости», — рассказала эксперт.

Жигульская отдельно отметила случаи, когда добавки принимаются при нарушенной работе желудочно-кишечного тракта. По ее словам, если есть проблемы с микрофлорой или всасыванием, полезные вещества просто не усваиваются, и в этом случае человек может принимать добавки месяцами, не получая никакого эффекта. В результате дефициты сохраняются, баланс микроэлементов нарушается, увеличивается нагрузка на печень, а в некоторых случаях даже сглаживаются симптомы реальных проблем, что впоследствии затрудняет их диагностику.

Она рассказала, что более корректная работа с БАДами всегда начинается не с выбора конкретного препарата, а с оценки состояния организма, который включает анализ симптомов, базовых лабораторных показателей и оценки образа жизни. Только после этого имеет смысл подбирать конкретные вещества, их форму и дозировку, а также отслеживать динамику.