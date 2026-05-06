Врач рассказал о последствиях употребления миндаля каждый день

Диетолог Натали Риццо рассказала, к каким последствиям приводит употребление миндаля каждый день. На эту тему она поговорила с изданием Today.

По словам Риццо, ежедневное употребление миндаля скажется на здоровье положительно. Она отметила, что в одной горсти миндаля (то есть примерно в 30 граммах) содержится шесть граммов белка и четыре грамма клетчатки, а также половина дневной нормы витамина Е и около 20 процентов суточной нормы магния — микроэлемента, который поддерживает здоровье сердца и сон.

Врач назвала миндаль одним из самых полезных орехов, но из-за его калорийности призвала съедать не более одной горсти в день. Риццо уточнила, что в 30 граммах миндаля содержится около 160 калорий.

«Если вы относитесь к тому типу людей, которые съедают три горсти орехов, можете считать такой перекус полноценным приемом пищи с точки зрения получаемых питательных веществ», — добавила она.

Кроме того, диетолог посоветовала выбирать миндаль без сахара и соли.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что даже одна чашка кофе иногда может спровоцировать рост артериального давления. При этом, по его словам, при регулярном употреблении напитка организм вырабатывает толерантность к кофеину.