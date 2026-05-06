Чем опасны витаминные капельницы для красоты

Весной многие клиники предлагают своим клиентам пройти курс капельниц с витаминами для красоты. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, они могут привести к проблемам со здоровьем, например мочекаменную болезнь.

«Такие витаминно-минеральные комплексы зачастую содержат повышенные дозировки витаминов, компенсирующие их нехватку в рационе. Однако избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, известным как гипервитаминозы. Жирорастворимые витамины накапливаются в тканях организма и могут вызывать опасные симптомы при длительном переизбытке. Наиболее распространенные осложнения гипервитаминоза связаны с приемом сверхвысоких доз витамина С, который может повышать риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D также могут вызвать нарушения кальциевого обмена, что повышает риск образования кальцинатов в почках и других органах», — объяснил врач.

Кроме того, всегда существует риск осложнений, связанных с процедурой: воспаления, инфицирования, если нарушены правила стерильности или использованы некачественные материалы. Даже при соблюдении всех правил возможны местные реакции, такие как флебиты (воспаление вен).