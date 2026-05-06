В Роспотребнадзоре напомнили порядок действий при укусе животного

Если вас укусила собака, необходимо обработать рану и срочно обратиться к врачу для решения вопроса о курсе иммунизации, напомнили в Роспотребнадзоре.

Так, при укусе животного надо немедленно промыть рану водой с мылом в течение 15 минут.

После этого следует обработать края раны 70% спиртом или 5% водно-спиртовым раствором йода.

Далее срочно обратитесь к хирургу или травматологу для обработки раны и решения вопроса о проведении курса иммунизации, советуют в ведомстве.

"Отказываться от курса лечебно-профилактической иммунизации нельзя. Помните, что он проводится по жизненным показаниям!", - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Там напоминают, что единственным способом защитить себя от бешенства являются профилактические прививки. Причем эффективность вакцины зависит от того, как быстро вы обратитесь за помощью.

"Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание", - добавили в ведомстве.

Также рекомендуется соблюдать следующие меры:

регистрировать домашних питомцев в государственных станциях по борьбе с болезнями животных, ежегодно прививать их от бешенства;

выводить собак на прогулку только на поводке, а представителей крупных и бойцовских пород - в наморднике;

приобретать питомцев только в специализированных организациях с ветеринарным освидетельствованием;

не подбирать бездомных, сбитых или больных животных и не оказывать им помощь самостоятельно;

если ваше животное нанесло повреждения вам или окружающим, обязательно покажите его ветеринарному врачу для осмотра и наблюдения в течение 10 дней и предоставьте справки о здоровье животного пострадавшему лицу.

Бешенство - это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое без лечения заканчивается летальным исходом.