Как снять стресс через тело: пять техник от массажиста

Организм человека приспособлен к кратковременным нагрузкам, но не к хроническому режиму усталости и выгорания, в котором живет большое количество людей. Тело накапливает напряжение: спазмируются мышцы, смещаются позвонки, нарушается отток крови, из-за которого страдает весь организм. Стресс — это не только психологическая, но и структурная проблема, которую нужно решать комплексно. Поэтому важно знать, как себе можно помочь. О пяти простых телесных техниках для снятия стресса рассказал «Вечерней Москве» эксперт по медицинскому массажу, мастер практик-центра Ampermy Егор Полупан.

При стрессе в первую очередь реагируют голова и шея

По словам эксперта, напряжение возникает в области затылка. Если мышцы зажаты, они сдавливают кость и прижимают к ней вены, ухудшая отток крови. Напряженные мышцы шеи также поджимают вены, осуществляющие отток из головы.

Затылочно-шейная зона одна из ключевых в остеопатии, так как здесь сходится множество нервных окончаний. Расслабление этой зоны стабилизирует внутричерепное давление и успокаивает, — заверил Полупан.

Техника расслабления:

нужно лечь на спину;

ладони поместить под затылок;

мягко, без надавливания, положить голову на руки;

оставаться в таком положении 2–3 минуты.

Техника снимает гипертонус твердой мозговой оболочки, — уточнил массажист.

Работа с дыханием

По мнению эксперта, дыхание часто недооценивают как инструмент саморегуляции.

А именно оно напрямую связано с вегетативной нервной системой. Контролируя ритм вдохов и выдохов, человек может переключить организм из состояния тревоги в режим отдыха, поскольку дыхательный центр посылает сигналы блуждающему нерву, замедляя сердцебиение, — подчеркнул Полупан.

Техника расслабления:

следует сделать вдох, считая про себя до четырех;

затем задержать дыхание также на четыре счета;

выдохнуть, считая до четырех;

сделать паузу на четыре счета.

После выдоха важно сделать именно паузу, а не сразу вдох. Это активирует парасимпатическую систему и снимает спазм с диафрагмы — главной «мышцы стресса», — отметил массажист.

Самообъятие

Это не просто психологический прием, а физиологически обоснованное воздействие, заверил эксперт:

Давление на ключицы стимулирует сосуды, это дает мозгу сигнал о безопасности и быстро тормозит выброс гормонов стресса.

Техника расслабления:

в положении стоя или сидя нужно сложить ладони на противоположные ключицы;

легко надавливать внутрь и вниз в течение 1–2 минут.

Таким образом стимулируются важные рецепторы, снижается уровень кортизола. Техника эффективна при остром стрессе, — пояснил массажист.

«Разгрузка» грудной клетки

Особенно эта техника ценна для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни, заметил эксперт:

Когда грудная клетка находится в положении сжатия, диафрагма не может полноценно двигаться. Простое раскрытие межреберий возвращает ей подвижность и снижает уровень кортизола.

Техника расслабления:

следует лечь на бок;

под ребра подложить свернутое полотенце или небольшой валик;

свободно полежать 3–5 минут на каждом боку.

Однако необязательно лежать с использованием валика. Можно в течение дня делать простые наклоны в стороны с протяжкой руки в противоположную сторону — это банальная гимнастика, которая позволяет разгрузить межреберья, — порекомендовал массажист.

Самомассаж ушной раковины

В ухе находится множество нервных окончаний, связанных с разными органами и физиологическими процессами. Стимуляция хряща ушной раковины активирует блуждающий нерв, который идет к внутренним органам, что доказанно снижает частоту сердечных сокращений и уровень тревоги, сообщил эксперт.

Техника расслабления

Следует мягко массировать хрящ круговыми движениями подушечкой указательного пальца 1–2 минуты.

Самомассаж ушной раковины локально улучшает микроциркуляцию, что облегчает работу головного мозга и стабилизирует состояние. Блуждающий нерв (вагус) отвечает за все процессы в теле, и его стимуляция происходит также при воздействии на ключицы (как в технике «объятие себя»), — добавил Полупан.

