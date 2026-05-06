Любителей ужинать перед сном предупредили о риске опасного заболевания

Диетолог Луис Милларес предупредил, что любители ужинать перед сном могут столкнуться с опасным заболеванием. Его слова передает издание ABC.

Как пояснил Милларес, поздний ужин приводит к дисбалансу уровня глюкозы в крови и нарушению липидного обмена. Если человек будет употреблять пищу перед сном на регулярной основе, это чревато возникновением ожирения, предупредил он.

Как добавил диетолог, согласно исследованиям ученых, у людей, которые ужинают менее чем за два часа до сна, на 50 процентов повышается риск развития сахарного диабета.

«Если вы хотите улучшить здоровье, уважайте свою биологию, начинайте ужинать рано и в отсутствие синего света от экранов», — заключил Милларес.

Ранее диетолог Элизабет Махан заявила, что для улучшения сна необходимо изменить вечерний рацион. По ее словам, после употребления жирной пищи люди спят спокойнее.