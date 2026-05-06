Врач назвал лучшие супы для крепких сосудов

Первые блюда в советское время были включены в обязательную программу диетических столов. Новые научные исследования подтвердили, что можно обойтись и без первого блюда на столе.

"Вместе с тем есть действительно полезные супы: овощной - для контроля веса, для сердца - томатный (ликопин в составе защищает сосуды от окисления холестерина). Суп с чечевицей стабилизирует сахар, а тыквенный суп-пюре является источником антиоксидантов", - рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Чтобы усилить пользу супа, врач порекомендовал добавить в блюдо больше овощей, а вместо риса и картофеля использовать бобовые. К слову, некоторые антиоксиданты после тепловой обработки становятся более доступными.

Термическая обработка овощного супа с чечевицей может увеличить его антиоксидантную активность на 46%, уточнил гастроэнтеролог.

"Имбирь и куркума также способны усилить пользу. Рекомендованный баланс: 50% овощей, 25% белка, 25% углеводов", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Сергей Вялов также подчеркнул, что куриный бульон обладает доказанным противовоспалительным действием. Врач напомнил, что замораживание - "хороший способ продлить жизнь супа до двух-трех месяцев".