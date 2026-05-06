Остеопат назвал безопасную для здоровья высоту каблука

Частое ношение обуви на высоком каблуке может привести к нарушению осанки, мышечным болям и деформации стопы. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредил врач-остеопат Сергей Богданов.

По словам специалиста, с точки зрения физиологии каблук высотой более 7 см смещает центр тяжести тела и меняет распределение нагрузки на стопы и позвоночник. Если носить такую обувь постоянно, в организме создаются условия для хронической перегрузки опорно-двигательного аппарата.

Самыми частыми последствиями ношения обуви на высоком каблуке, по мнению остеопата, являются нарушение осанки, мышечные боли в спине и ногах, деформация стопы (так называемая «косточка», или hallux valgus), проблемы с венами.

Врач добавил, что при привыкании к высокому каблуку переход на более функциональную обувь тоже может вызывать дискомфорт. При этом полное отсутствие каблука, по его словам, также не является оптимальным вариантом: в условиях города обувь без амортизации увеличивает нагрузку на стопу.

Сергей Богданов назвал оптимальную для повседневной носки высоту каблука — 2-4 см. Обувь на высоком каблуке эксперт рекомендует носить не более одного-двух часов в день. Обувь без каблука на тонкой подошве, подытожил врач, лучше использовать только при минимальной нагрузке на стопы.