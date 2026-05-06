Чем клубника, выращенная в открытом грунте, отличается от парниковой?

На юге Таджикистана фермеры начали сбор ранней клубники. Аграрии хорошо изучили особенности ягоды и подобрали сорта, наиболее подходящие для местного климата. О том, какие методы используют, узнала корреспондент «МИР 24« Зарина Абдуназарова.

Тепличную клубнику выращивают практически круглый год — она защищена от перепадов температуры и вредителей. Есть постоянный источник света. Но ягода, созревшая под открытым небом, за счет многих переменных отличается более насыщенным вкусом и ароматом.

Дилшод Шомирзоев в этом сезоне расширил плантации ягоды — площадь увеличил до 38 соток. Такой урожай в одиночку не собрать, поэтому здесь трудится вся семья. За день с грядки получают до 150 килограммов урожая.

«Усилий прикладываем много: за ягодой ухаживаем девять месяцев. Ежегодно в августе меняем старые кусты на новые, чтобы получить хороший урожай. С каждого куста удается собрать от 25 до 30 крупных плодов.

Клубника в открытом грунте созревает позже тепличной. Но благодаря солнцу ягоды более питательные и сладкие.

«Общая площадь посадок клубники в районе составляет 200 гектаров. Большая часть выращивается в открытом грунте. Такие ягоды и хранятся лучше, и легче переносят транспортировку.

Один из самых популярных сортов — российская «Царица. Отличается устойчивостью к засухе и болезням. Хорошо переносит жаркий климат, а ягоды крупные. После сбора ягоду сортируют по внешнему виду и готовят к продаже. Оптовые покупатели приезжают прямо на поля. Это позволяет фермерам экономить на перевозке.

«Уже 3-4 года сотрудничаем с аграриями района. Каждый день приезжаем, берем примерно по 100 килограммов. Клубника очень хорошего качества, спрос большой — чаще всего ее берут для варенья, — рассказал покупатель Хусейн Хусейнов.

С поля килограмм клубники продают примерно за 11 сомони, а на рынках страны средняя цена ягоды — почти 25 сомони, это примерно 200 рублей. В этом году урожай выдался щедрым, поэтому цены заметно ниже, чем в прошлом, признаются аграрии.