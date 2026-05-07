«Спровоцирует рак». Онколог предупредил о скрытой угрозе самолечения

Самостоятельное удаление кожных новообразований может обернуться серьёзными последствиями.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. В частности, она предостерегла от попыток прижечь бородавки в домашних условиях.

По словам медика, такой подход чреват инфицированием, рецидивом или даже ускорением злокачественной трансформации клеток.

«Простое прижигание или срезание новообразования в домашних условиях крайне опасно, это может спровоцировать даже рак, – предупредила Пурцхванидзе. – Только врач может подобрать оптимальный способ удаления бородавки и дать рекомендации по профилактике рецидивов», — пояснила Пурцхванидзе.

Удаление бородавок, пояснила онколог, это не только способ избавиться от косметического дефекта, но и мера профилактики онкологических осложнений, так как некоторые виды новообразований способны провоцировать развитие рака.

«Современная медицина располагает несколькими безопасными методами устранения бородавок. Среди них — фотодинамическая терапия, лазерная абляция, криотерапия и электрокоагуляция. В отдельных случаях специалисты прибегают к хирургическому удалению», – резюмировала онколог.

