В индустрии здоровья принято продавать сложность: протоколы, добавки, аппараты, анализы на сотни показателей. Кардиолог Александр Орлов занимается превентивной медициной пятнадцать лет — и говорит нечто противоположное: большинство того, что реально влияет на продолжительность жизни, не стоит ни рубля.

© РИА Новости

Орлов — кандидат медицинских наук, автор более ста научных публикаций, идеолог сети Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, которые работают в Сочи, Москве, Иркутске и Владивостоке. Его подход строится на принципе четырёх «П»: прогностический, превентивный, персонализированный, партнёрский.

«Баня — это превентивная медицина. Ходьба — превентивная медицина. Режим питания, цифровой детокс, нормальный сон — всё это доступно любому человеку без финансовых вложений».

Вот три столпа, которые он называет базовыми — без них всё остальное не работает.

Питание. Доказано: избыток простых углеводов — глюкозы и фруктозы — снижает вероятность долголетия. Что работает лучше любой диеты: простое правило «не есть после четырёх вечера». Когда вопрос закрыт жёстко — до утра еды нет, и всё — нет мучительного выбора рядом с людьми, которые едят. Ни пророщенных зёрен, ни запрещённых гамбургеров. Просто временной стоп. Привыкаешь за две недели. Движение. В исследовании, которое Орлов проводил вместе с коллегами до эпохи смартфонов, испытуемым крепили трёхосевые акселерометры и неделю отслеживали активность. Результат оказался неожиданным: больше всего двигались те, у кого не было личного автомобиля. Просто ходили — утром на работу, вечером домой. Без тренажёрных залов и абонементов. И это стабильно работало лучше большинства фитнес-программ. Смысл. Этот пункт почти всегда выпадает из разговоров о здоровье — и напрасно. Орлов говорит прямо: если человек не понимает, зачем ему жить 120 лет, он их не проживёт. Мотивация и осознанность играют в долголетии не меньшую роль, чем любая медицинская процедура. Это не метафора — это данные.

Социальные связи дополняют картину: вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Тренды здорового долголетия» специально выделила семью, дружбу и участие в сообществах как биологически значимые факторы долголетия. Социальная изоляция запускает хроническое воспаление — один из главных механизмов старения по теории инфламейджинга итальянского учёного Клаудио Франчески.

Итого: не есть после четырёх, ходить пешком и понимать, зачем всё это делается. Не биохакинг. То, что работало задолго до того, как биохакинг придумал себе название.