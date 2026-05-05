Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

Американский дерматолог Дивья Шокин предостерегла от использования одного натурального средства гигиены. Ее цитирует издание BuzzFeed.

По ее мнению, «натуральные» дезодоранты — это худший выбор для гигиены.

«Я сталкиваюсь с аллергией на натуральные дезодоранты почти каждый день на работе. Хотя эти продукты не содержат алюминия, парабенов или фталатов — ингредиентов, которые содержатся в обычных дезодорантах и которые многие не хотят использовать на своем теле, — они все равно могут вызвать проблемы», — объяснила она.

Шокин добавила, что многие ингредиенты, которые используются в натуральных дезодорантах для борьбы с неприятным запахом, могут сильно раздражать кожу. Например, пищевая сода, которая часто входит в состав таких дезодорантов, имеет более кислую среду, чем кожа, что может нарушить естественный рН-баланс, а кокосовое и эфирные масла способны вызвать аллергию.

Дерматолог отметила, что ее пациенты отказываются от употребления «ненатуральных» дезодорантов, содержащих алюминий, из-за опасений, что этот металл вызывает рак молочной железы или болезнь Альцгеймера. Однако Шокин подчеркнула, что научных доказательств, которые подтверждали бы связь между использованием этих средств и развитием опухолей и неврологических болезней, нет.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила, что теплые полы могут вредить здоровью стоп. По ее словам, из-за подогрева кожа на ступнях может пересушиваться, что ведет к появлению натоптышей и мозолей.