Названы упражнения, которые ускоряют похудение

Мастер йоги Гималайский Сиддха Акшар назвал ускоряющие похудение упражнения. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что йога может стать эффективным инструментом в борьбе с лишним весом. Правильно подобранные асаны способствуют проработке различных групп мышц, повышают сердечный ритм и стимулируют метаболические процессы в организме. Для достижения максимального результата он рекомендовал включать йогу в ежедневный распорядок.

Специалист предложил новичкам обратить внимание на шесть базовых поз, которые помогают сделать тело более подтянутым и здоровым. В комплекс входят поза воина I (Вирабхадрасана I), поза собаки мордой вниз, поза кобры, поза саранчи, поза лодки и планка.

