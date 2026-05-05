Диетолог предупредил об опасных последствиях переедания козинаков

Лакомство может быть опасно для здоровья. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, к каким последствиям приводит чрезмерное употребление козинаков. По словам специалиста, продукт может спровоцировать повышение уровня холестерина, перепады настроения и усиление воспалительных процессов в организме.

Диетолог пояснил, что козинаки представляют собой прессованные семена (чаще всего подсолнечника), залитые большим количеством быстрых сахаров. Семена подсолнечника содержат высокую концентрацию Омега-6, избыток которой повышает воспалительный фон.

Кроме того, быстрые сахара негативно влияют на зубную эмаль, нарушают систему контроля аппетита и способствуют росту холестерина.

Что касается батончиков мюсли, Поляков назвал их «сахаром в сахаре». По его словам, это промышленный модифицированный крахмал, который быстро расщепляется в кишечнике до глюкозы, а сверху полит той же глюкозой. В итоге организм получает большое количество быстрых углеводов, которые серьёзно расшатывают углеводный баланс.