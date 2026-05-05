Гастроэнтеролог Сергей Вялов подсказал россиянам два необычных способа сделать шашлык полезнее. О них он написал в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, чтобы сделать шашлык полезнее, необходимо его приготовить особым способом. Так, в маринад можно добавить ананас или киви, которые благодаря ферментам в составе расщепляют коллаген, поэтому мясо становится нежным, пояснил доктор. Маринад с ананасом даст кислинку и карамелизированную корочку, добавил врач.

Чтобы приготовить ананасовый маринад, помимо фрукта, нужно использовать соевый соус, яблочный уксус, масло, мед, куркуму, чеснок и чили. Этой смесью, которую стоит предварительно пропустить через блендер, нужно залить мясо на срок от получаса до двух часов в зависимости от его жесткости, написал Вялов.

Маринад с киви готовится с использованием лука, масла, соли, перца и специй. Однако настаивать такое мясо можно не более 40 минут, поскольку потом оно превратится в кашу, уточнил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Айсель Мамедова предупредила об опасности магазинного шашлыка. В нем зачастую содержится избыточное количество соли, объяснила врач.