Нутрициолог рассказала, почему не стоит прибегать к монодиетам

Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не стоит прибегать к монодиетам. Она объяснила, что всего за 48 часов без полноценной еды начинается распад мышечной ткани.

«Невозможно закрыть потребности организма одним продуктом. Белок, жиры, жирорастворимые витамины, часть микроэлементов — всё «проваливается». Быстрый минус на весах — это гликоген, вода и частично мышечная ткань. Организм отвечает снижением энергозатрат и усилением голода», — сказала эксперт.

Такие диеты несут за собой большой список осложнений. При голодании более трёх дней без наблюдения врача может развиться желчнокаменная болезнь, потеря мышечной массы, анемия, обострение язвенной болезни, нарушения психики, проблемы с зубами, нарушения менструального цикла.

