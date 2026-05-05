Какая еда растворяет несжигаемый жир, снижая сахар и холестерин

Что съесть для того, чтобы улучшать показатели сахара, холестерина и чувствительность к инсулину, а также постепенно избавиться от жира в проблемных зонах, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По словам врача, последние научные исследования подтвердили пользу для обмена веществ и сжигания жира специй и кулинарных трав, которые используются тысячелетиями.

В частности, врач указал на шалфей, мяту, куркуму. Корица и черный тмин - также в списке.

Включив приправы в рацион на ежедневной основе, можно мягко корректировать метаболические нарушения, подчеркнул Сергей Вялов в своем блоге. Он уточнил, что продукты оказывают особое влияние на микрофлору кишечника.

"Они выступают пребиотиками для конкретных видов бактерий. Последние регулируют метаболизм, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", - уточнил врач.

Сергей Вялов отметил, что применение специй допустимо "в кулинарных дозах" - в этом случае они помогают улучшить липидный профиль и снизить вес.

"Это не лекарство, и максимальную пользу приносит умеренное добавление в пищу", - пишет врач.

Он также считает, что использование специй снижает желание есть колбасу и другие обработанные продукты.