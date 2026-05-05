Как обоняние связано со здоровьем мозга и можно ли его тренировать?

Обоняние – не только способ восприятия окружающей среды, но и важный индикатор состояния центральной нервной системы. Снижение этой функции без признаков простуды или аллергии может указывать на начальные стадии нейродегенеративных процессов, а регулярная работа с ароматами способствует поддержанию когнитивных способностей.

Способность различать запахи напрямую связана с работой центральной нервной системы. Обонятельные рецепторы передают сигналы в участки мозга, ответственные за память, эмоции и высшие когнитивные функции. «Снижение обоняния может быть ранним признаком заболеваний мозга, к примеру, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Хантингтона и рассеянного склероза. Поэтому даже при отсутствии признаков «обычной» болезни – простуды, гриппа – если обоняние нарушено и не восстанавливается, необходимо проконсультироваться с врачом», говорит врач-оториноларинголог медицинской лаборатории ИНВИТРО Ксения Марченко.

Научные данные подтверждают, что обонятельная система обладает высокой пластичностью и хорошо реагирует на тренировку. Регулярная работа с ароматами может косвенно поддерживать другие когнитивные функции, в частности зрительную память, и стимулировать нейропластичность – способность мозга адаптироваться к изменениям. Хотя такие упражнения не гарантируют полной защиты от возрастных или патологических процессов, они рассматриваются как безопасный профилактический инструмент.

Тренировать обоняние можно так: взять несколько любимых продуктов разных категорий (сыр, ягоды, конфеты) и вдыхать их аромат несколько раз в день; затем выбрать несколько продуктов одной категории (например, клубнику, вишню и малину) и тренироваться в различении их ароматов; наконец, выбрать продукты со сложной ольфакторной пирамидой (кофе, парфюм) и попробовать найти в них знакомые по тренировкам ноты.

Наиболее частой причиной временного нарушения обоняния остаются респираторные инфекции, синуситы и аллергические реакции. В этих случаях функция обычно восстанавливается после купирования воспаления и применения увлажняющих или регенерирующих назальных средств. При эндокринных нарушениях, таких как гипотиреоз или сахарный диабет, снижение обоняния связано с замедлением метаболизма и изменением активности обонятельных нейронов. Восстановление возможно при коррекции основного заболевания под контролем специалиста. В случаях анатомических препятствий, например искривления носовой перегородки, может быть показано хирургическое лечение. Самостоятельная терапия не рекомендуется, поскольку стратегия коррекции зависит от точной причины и длительности симптомов.

Поддерживать обонятельную функцию помогают и общие рекомендации по образу жизни. Регулярная физическая активность улучшает кровоснабжение и оксигенацию мозга, что положительно сказывается на работе обонятельных центров. Дефицит цинка и витамина B12 также может влиять на восприятие запахов, поэтому в рацион целесообразно включать морепродукты, мясо, яйца, орехи, овощи и зелень. При вегетарианском или веганском типе питания рекомендуется обсудить с врачом приём соответствующих добавок. Ещё один значимый фактор – отказ от курения: компоненты табачного дыма повреждают обонятельные рецепторы, а прекращение привычки способствует их постепенному восстановлению.