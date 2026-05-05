Лайфхак от Роспотребнадзора: как простое действие может остановить эпидемию

Соблюдение элементарных правил гигиены рук является наиболее эффективным и доступным способом профилактики целого ряда инфекционных заболеваний. Такое заявление сделали специалисты ведомства в преддверии Всемирного дня гигиены рук, который отмечается 5 мая.

В преддверии Всемирного дня гигиены рук специалисты санитарного ведомства напомнили россиянам о критической важности, казалось бы, самого банального действия. Они подчеркнули, что именно через немытые руки в организм человека проникает огромное количество опасных бактерий и вирусов, которые затем атакуют слизистые оболочки глаз, носа и ротовой полости.

Отсутствие доступа к проточной воде и мылу не является поводом для пренебрежения правилами безопасности. Ведомство рекомендует в таких ситуациях всегда иметь при себе специальные антисептические средства для обработки кожных покровов, которые эффективно уничтожают большинство патогенов.

Этот совет становится особенно актуальным в путешествиях, поездках на общественном транспорте или во время длительных прогулок.

Особое внимание эксперты ведомства советуют уделять гигиене в ключевых бытовых ситуациях. В «красную зону» риска попадают моменты перед приготовлением и приемом пищи, после посещения санитарной комнаты, а также сразу после возвращения домой с улицы или поездки в транспорте.

Кроме того, обязательному мытью рук нужно подвергать их после взаимодействия с животными, ухода за заболевшим родственником и даже после таких физиологических отправлений, как кашель или чихание. Ведомство настоятельно призывает граждан не игнорировать эти простые, но жизненно важные правила, чтобы обезопасить себя и своих близких.

