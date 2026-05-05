Сон на спине несет угрозу для некоторых людей

Люди, подверженные храпу во время сна, не должны спать на спине, заявила врач-сомнолог, Карема Магомедова.

«Минусы сна на спине - храп и апноэ. Для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. В этой позе корень языка и мягкое небо западают назад, перекрывая дыхательные пути», – пояснила она РИА Новости.

Для тех же, кто не храпит, сон на спине, наоборот, полезен. В такой позе позвоночник располагается в максимально физиологичном положении.

Ранее «СП» сообщала о том, что особого внимания заслуживает утренний алгоритм действий, так как именно в этот период наблюдается физиологический пик сердечно-сосудистых катастроф.