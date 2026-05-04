Избыток гормона стресса кортизола может приводить к ряду негативных последствий, включая образование лишнего веса. Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как распознать у себя высокий уровень кортизола.

Есть ряд признаков, по которым можно выявить у себя переизбыток гормона стресса. Так, кортизол может быть избыточным, если при привычном рационе питания человек начинает необоснованно набирать вес. Также важно обратить внимание на жировые отложения — при излишке кортизола они в основном откладываются на животе. Также людям с превышающим гормоном стресса сложно контролировать аппетит, у них обостряется тяга к сладкому.

Совокупность этих признаков может говорить о переизбытке кортизола, — отметила эксперт.

Однако для точного определения необходимо сдать анализы крови, мочи и слюны.

Забор биоматериала нужно сделать в утреннее и вечернее время. Отследить колебания гормона стресса в течение дня можно, сдав на анализ слюну и мочу, потому что выработка кортизола зависит от индивидуальных особенностей организма. Интерпретировать результаты должен врач-эндокринолог после изучения медицинской карты пациента, — отметила специалист.

