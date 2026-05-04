Какая ошибка в рационе приводит к болезням сердца

Россияне при составлении рациона совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к возникновению болезней сердца, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Ее он раскрыл в своем Telegram-канале.

Вялов утверждает, что среднестатистический россиянин употребляет очень мало овощей. Из-за этого организм недополучает клетчатку и микроэлементы, подчеркнул он.

«Недостаток овощей и зелени напрямую связан с ростом распространенности ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в стране», — написал доктор.

Зато уровень потребления добавленного сахара в России превышает все разумные пределы и достигает трех дневных норм, добавил Вялов.

