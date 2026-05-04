Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами

Молодое поколение сажает зрение из-за недосыпа, аллергий, окружающей среды и медицинских препаратов, в том числе антидепрессантов и контрацептивов, а не только из-за ноутбуков, планшетов и телефонов, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе с НСН.

Синдром сухого глаза помолодел на 15 лет — заболевание всё чаще поражает молодежь в возрасте 15-25 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Шилова подтвердила эту информацию.

«Синдром сухого глаза действительно стал чаще встречаться у молодых пациентов, в том числе у подростков. При этом сам тренд заметен: это уже давно не является проблемой только людей старшего возраста или офисных сотрудников. Одна из главных причин связана с длительным использованием гаджетов. Важно понимать, что проблема не столько в самом экране, сколько в поведении глаза во время работы с ним. Когда человек долго смотрит в него, он реже моргает. Из-за этого слёзная плёнка быстрее испаряется, поверхность глаза хуже увлажняется, появляются жжение, покраснение, ощущение песка, усталость и периодическое затуманивание зрения. Но синдром сухого глаза у молодёжи обычно имеет не одну причину. Кроме гаджетов, на него влияют контактные линзы, сухой воздух в помещениях, кондиционеры, отопление, недосып, аллергический конъюнктивит, заболевания век, дисфункция мейбомиевых желёз, а также некоторые препараты. Например, антигистаминные средства, изотретиноин при лечении акне, некоторые антидепрессанты и оральные контрацептивы», — отметила она.

Врач добавила, к кому обратиться, если есть дискомфорт в глазах.