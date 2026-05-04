Названы продукты, провоцирующие мигрень

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала, какие продукты могут провоцировать мигрень. Их врач назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Белева заявила, что главный триггер головной боли — это алкоголь, особенно красное вино.

«В нем содержатся сульфаты и гистамин. Гистамин — это сигнальная молекула, она выделяется при попадании аллергенов или раздражителей, способна вызывать отек и покраснение местно и спровоцировать головную боль», — объяснила доктор.

Врач добавила, что вызвать приступ мигрени также могут переработанные мясные продукты, в том числе колбасы, сосиски, бекон, ветчина, копчености и консервы. В таких продуктах содержатся нитриты, нитраты и глутамат натрия, которые и провоцируют головную боль.

Гастроэнтеролог также отметила, что мигрень может быть связана и с употреблением кофе. По ее словам, спровоцировать приступ головной боли может как злоупотребление этим напитком, так и резкий отказ от него. Кроме того, причиной головной боли могут стать шоколад и продукты с искусственными подсластителями.

Белева добавила, что людям, у которых бывает мигрень, нужно внимательно изучить реакцию на все эти продукты и исключить их из рациона, если после их употребления возникает головная боль.

Ранее врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США призвали отказаться от кофе в жаркую погоду. Они объяснили, что напитки с кофеином обладают мочегонным эффектом и могут усиливать обезвоживание.